Intentó agredir a su expareja y fue linchado por vecinos

Un hombre irrumpió en el domicilio de su expareja e intentó agredirla, pero fue linchado por vecinos que acudieron en ayuda de la víctima y alertaron a la Policía.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el episodio se registró días atrás alrededor de las 3.30 sobre un tramo de la avenida Yuchán del barrio 22 de Mayo de la ciudad de Libertador General San Martín.

Fue en esas circunstancias que efectivos policiales que recorrían el sector, fueron alertados sobre un grupo de personas que tenía reducida a otra.

De manera inmediata una comisión policial del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 4 se constituyó en el lugar, donde constató la presencia de un hombre de 29 años con signos de agresión en diferentes partes del rostro y cuerpo, reducido por un grupo de vecinos.

Asimismo, se entrevistaron con una joven de 28 años, quien relató a los efectivos que el sujeto reducido es su expareja y que minutos previos irrumpió en su domicilio, donde intentó agredirla físicamente.

Sin embargo, la víctima logró pedir ayuda y vecinos del sector atacaron a golpes al inculpado, hasta reducirlo para luego dar a viso a la Policía.

Por tal motivo, el inculpado fue trasladado a la Seccional 39°, donde recibió las curaciones y quedó alojado a disposición de la Justicia.