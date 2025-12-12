Detenidos tras robar celular

Dos hombres fueron detenidos, tras robar un teléfono celular.

Según fuentes consultadas por este medio, el hecho tuvo lugar días atrás alrededor de las 19.50 en inmediaciones del Estadio Olímpico de la ciudad de Palpalá.

En esas circunstancias, una mujer alertó a efectivos que dos hombres le habían arrebatado su teléfono celular y se habían fugado.

Con las características de los inculpados, los uniformados realizaron recorridos y los hallaron cuando salían de un domicilio ubicado en un barrio aledaño.

Los protagonistas, de 28 y 39 años, intentaron emprender la fuga, pero fueron reducidos a los pocos metros y trasladados a la Seccional 23°.

Mientras que el propietario del domicilio desde donde salieron los inculpados se presentó de manera espontánea en la dependencia policial y entregó el dispositivo móvil que había sido sustraído.