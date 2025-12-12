Renovaron Cosaro y "Polaco" Menéndez

Después de la ida del goleador de la temporada pasada, Alejandro Quintana, quien está en la mira de San Martín de Tucumán y Atlanta, la dirigencia de Gimnasia empezó a cerrar renovaciones para intentar de mantener la base del plantel que jugó esta temporada.

De esta manera, llegaron a un acuerdo Hugo Soria, Emiliano Endrizzi y Diego López; mientras que ayer la página oficial confirmó que el capitán Guillermo Cosaro y el experimentado delantero Cristian Menéndez también prolongaron su vínculo por otro año.

Son todas buenas noticias para el flamante entrenador Hernán Pellerano, teniendo en cuenta que le pidió a las autoridades del club hacer el esfuerzo para que los muchachos no se vayan, considerando que se trató una gran campaña la realizada en este 2025.

Ahora resta saber qué sucederá Sebastián Anchoverri, Gonzalo Gómez, Bruno Palazzo, Franco Camargo, Sebastián Sánchez, Joaquín Trasante, Francisco Molina, Juan Pablo Córdoba y Rodrigo "Flecha" Velázquez, cuyos vínculos concluyen a fin de mes.

Vale recordar que los contratos de Nicolás Dematei, Maximiliano Casa, Leandro Barro y Joaquín Varela (se recupera de una lesión) se vencen recién en diciembre del 2026.

En tanto, el arquero Milton Álvarez renovó hasta junio de 2027 en una excelente decisión dirigencial a mediado de esta temporada para asegurarse al "1" que tan buenos rendimientos tuvo.

Además del "Barba" Quintana, armaron las valijas en las últimas semanas, tras la eliminación del Reducido, Santiago Camacho, Gustavo Fernández, Matías Noble, Román Barreto, Fernando Duré, Daniel Juárez y Jeremías Perales.

Se vienen días claves para la futura conformación del grupo. Los directivos "albicelestes" son conscientes que es fundamental terminar con convencer a quienes todavía no lo hicieron para continuar con la base del plantel. Es que después los muchachos tendrán unos días de vacaciones y volverán antes del 5 de enero para arrancar la pretemporada.

Pellerano ya aclaró que pedirá "puesto por puesto" en caso que no arreglen, pero necesita tener un panorama concreto.