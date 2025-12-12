Policía dispuso operativo especial

Por las celebraciones de Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos y el inicio de la temporada de verano, la Policía de la Provincia reforzará el trabajo preventivo y de seguridad en zonas comerciales, gastronómicas, bancarias, turísticas y de masiva concurrencia.

Por tal motivo, se realizó el lanzamiento del operativo especial “Fiestas Seguras” en predio de Ciudad Cultural donde participaron el Jefe de la Policía de la Provincia, Comisario General Milton Sánchez; el Sub Jefe Comisario General Joaquín Carrizo, y autoridades de los diferentes cuerpos operativos. El operativo será desde diciembre 2025 hasta enero 2026 y consistirá en dar cumplimiento la vigencia de la Ley de Regulación Integral de Distribución, Depósito, Venta, Suministro, Provisión y Exhibición de Bebidas Alcohólicas N° 5.956/16, la Ley provincial N° 6.187 que regula la compra, venta, tenencia y uso de pirotecnia sonora y la Ley N° 6.082/18 de Tolerancia Cero.

El servicio implica la afectación de personal policial de las ocho unidades regionales tendientes a controlar, vigilar y proteger los bienes de la comunidad. A su vez, se reforzarán los patrullajes en lugares estratégicos de mayor aglomeración de personas, atractivos turísticos como la zona de perilagos del departamento de El Carmen, Los Alisos, zona Reyes y Yala. Con el fin de prevenir delitos y contravenciones también se realizará control preventivo en festejos populares y zonas comerciales más importantes de cada localidad del interior de la provincia.