Golpeó a su pareja embarazada y la hizo caer de una moto

Un hombre golpeó a su pareja embarazada, realizó maniobras peligrosas mientras circulaban en motocicleta, provocó la caída de la mujer, la abandonó y emprendió la fuga. Fue detenido tras protagonizar una persecución.

De acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, el lamentable episodio se registró el pasado miércoles alrededor de las 11 en un sector del barrio Alto Comedero de la capital jujeña. Fue en esas circunstancias que una joven de 21 años que se encuentra embarazada, manifestó a su pareja sentir malestares y solicitó que la lleve a un hospital. Sin embargo, el inculpado se negó y en un momento determinado le propinó un golpe en el rostro.

Posteriormente, accedió a llevar a la víctima al hospital “Carlos Snopek”, pero mientras conducía una motocicleta realizó una serie de maniobras peligrosas y terminó provocando que la joven cayera del rodado. Lejos de socorrer a su pareja, el irascible sujeto la abandonó y emprendió la fuga. El hecho se registró cerca del mencionado nosocomio, donde la víctima se presentó con una quemadura en su pierna, producto del contacto con el caño de escape, y recibió la asistencia médica. Asimismo, alertó a un efectivo policial del lugar, aportó las características del inculpado y que la motocicleta es de 110 cc de cilindradas.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó al Juzgado de Violencia de Género la inmediata detención del inculpado. Luego una comisión de efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas se percató de la presencia del hombre sobre un tramo de la avenida Forestal y éste, ante la presencia policial, emprendió la fuga con dirección a la ruta nacional N°9.

De manera inmediata inició una persecución que llegó hasta el ingreso a la localidad El Ceibal, donde el protagonista de 18 años fue interceptado y reducido. Asimismo, fue trasladado a la Seccional 46°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Mientras que la motocicleta que conducía fue secuestrada de manera preventiva. Finalmente, los efectivos de la mencionada dependencia policial quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por directivas del representante fiscal.