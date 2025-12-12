Se aprobó la nueva Grilla de Calificación Docente

Tras un proceso de diálogo y trabajo colectivo que se extendió por dos años, la Legislatura de la Provincia de Jujuy aprobó esta semana la modificatoria parcial de la Ley N° 6.298, un cambio considerado histórico para la carrera docente local.

La reforma, que fue el resultado de más de 30 mesas técnicas y un consenso multisectorial, mantiene la estructura fundamental de la ley vigente, pero introduce mejoras sustanciales destinadas a fortalecer la profesionalización y promover un sistema de calificación más justo y transparente para los educadores jujeños. Entre los avances clave de la modificación, se destacan la revalorización del Título de Base, con ello se incrementó el puntaje del título de base de 10 a 12 puntos. Además, se eliminó el adicional por institución emisora, garantizando la igualdad de trato a todos los educadores, independientemente de dónde obtuvieron su título.

También la actualización de postítulos y posgrados. Se incrementaron sus puntajes, alineándolos con criterios nacionales. Se incorporaron nuevas categorías de valoración, como la formación profesional continua y las titulaciones de universidades, y se estableció la obligatoriedad de resoluciones con nómina de aprobados. Equidad en la valoración. Se introdujeron topes de valoración anual con el objetivo de asegurar la equidad y evitar duplicaciones o acumulaciones desproporcionadas de puntaje. Ampliación y monitoreo. Se amplió la valoración de publicaciones y de la subcategoría proyectos, exigiendo en este último caso informes de monitoreo para su acreditación. Criterios de carrera actualizados, se actualizó el criterio de antigüedad y se reorganizó la referencia geográfica conforme a las nuevas regiones educativas.

Consenso sólido y federal

La ministra de Educación, Miriam Serrano, destacó el valor del consenso logrado. “La modificatoria permitió construir consensos sólidos para modernizar la grilla docente con criterios federales, actualizados y alineados a las políticas de profesionalización impulsadas por la provincia”, afirmó la funcionaria. Serrano puntualizó que el proceso de reforma fue un hecho casi sin precedentes en Jujuy, involucrando la participación activa de todos los gremios Adep, Cedems, UDA, Asdea y Amet, equipos técnicos de todos los niveles y modalidades, legisladores, instituciones formadoras y los organismos de gestión como la Junta Provincial de Calificación Docente.

“Esta modificatoria garantiza el ingreso, la movilidad y el ascenso en la carrera docente, reconociendo el mérito, la formación y el compromiso pedagógico de los educadores de la provincia”, celebró la ministra.

“Con esta reforma, Jujuy reafirma su compromiso con una educación de calidad, equitativa y con docentes jerarquizados”, cerró. La nueva normativa se aplicará a partir de los Listados de Orden de Mérito 2026, asegurando así una valoración más justa y transparente de las trayectorias de los docentes.

SAC desde el lunes

Tesorería de la Provincia dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente al segundo Sueldo Anual Complementario (SAC) del 2025, iniciando el lunes 15 con los organismos autárquicos. El martes 16 será turno de Veteranos de Guerra de Malvinas, Policía, Servicio Penitenciario y municipios.

El miércoles 17 cobrarán agentes de la Administración Central, ministerios de Salud y Desarrollo Humano. El jueves 18 será el turno de educación nivel inicial y primario; secundario y superior. Finalmente, el viernes 19, organismos descentralizados, Poder Judicial, Poder Legislativo, Auditoria General y funcionarios.