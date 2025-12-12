25°
Deportes

El fin de semana habrá nuevos campeones

Se viene un fin de semana con más finales de Copa Jujuy Energía Viva. Mañana se coronan a los campeones de básquet femenino y masculino en el estadio "Federación", mientras que el domingo, la cita será para el hándbol en el "Olímpico" de Palpalá.

Viernes, 12 de diciembre de 2025 00:00

Mañana la cita en el escenario de avenida España será a partir de las 15 con el encuentro por el tercer y cuarto puesto del femenino entre Atlético San Pedro y Atlético Gorriti. A las 16.30 juegan en varones, Atlético Cuyaya con Atlético San Pedro.

El plato fuerte de la jornada comienza a las 18 con la primera final, en femenino Club Independiente y Villa San Martín buscarán ser las flamantes campeonas de esta nueva edición del certamen provincial.

Después, a partir de las 20, juegan la final del masculino entre Atlético Gorriti y El Carmen Basket, por lo que se espera un gran marco de público.

Para el domingo, habrá finales del balonmano. Es la primera edición por lo que tanto en varones como mujeres habrá un campeón que quedará en la historia de Copa Jujuy Energía Viva.

En el estadio "Olímpico" de Palpalá, a las 13 juegan por el tercer y cuarto lugar Ciaf con Atlético El Carmen en mujeres, y a las 15 en masculino, por los mismos puestos, Ciaf enfrentará a Independencia de Humahuaca.

A las 17 se juega la primera final, será en damas entre Universitario 23 de Agosto y Club Sportivo Rivadavia, mientras que a las 19, completan en masculino, Sportivo Rivadavia con Universitario.

El fin de semana pasado se jugó la final de vóley en un colmado estadio "Olímpico" de Palpalá gracias al trabajo articulado por parte del Intendente local, Rubén Eduardo Rivarola, el Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes.

En femenino, Ciudad de Nieva es bicampeón al vencer en la final a Asociación de Vóley Palpalá 3 a 0 con parciales de 25-19, 25-16 y 25-12.

En masculino Cidef festejó ante Santa Rosa Vóley 3 a 2 con parciales de 20-25, 21-25, 26-24, 25-17 y 15-10.

