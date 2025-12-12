Finalizó temporada de newcom

Durante la última jornada en las categorías más 60 años, mixto y femenino, más 68 años, estuvieron presentes todos los equipos que a lo largo del semestre le dieron brillo, confraternizaron, se divirtieron y entre todos cumplieron con el principal objetivo, pasarla bien.

"La Liga de Newcom llegó para quedarse en San Pedro de Jujuy por una decisión política deportiva encabezada por el doctor Julio Bravo que nos permite llegar no solamente a los niños a nivel deportivo, a los adolescentes, sino también a los adultos mayores", contó José Cabrera.

El subsecretario de Deportes remarcó que "es un deporte totalmente sano, donde el adulto mayor, los varones no saltan por ahí, digamos, los 50, los 70 años, con las rodillas, toda liquidada, y bueno, estos deportes para eso, para un poco movimiento capaz, se lo ve un juego muy pasivo, pero es totalmente diferente, yo por eso sigo invitando a la gente que se acerque, que practique este deporte, que es hermoso, la verdad, hacen amistades".

Si bien se hizo entrega de los premios, fue de manera simbólica, ya que "el próximo viernes vamos a entregarle a todos los trofeos de campeones, subcampeones, tercer puesto, con una cena para cual ya tenemos más de 300 adultos inscriptos".

A lo largo de la liga, participaron, además de los equipos locales, los representantes de La Esperanza, La Mendieta, Rodeíto, El Piquete, Santa Clara y para el próximo la idea es hacer un provincial.

Las posiciones finales fueron las siguientes: En categoría +68 Mixto: 1) Casa del Jubilado, 2) Panteras. En categoría +60 Mixto: 1) Panteras, 2) El Piquete. En categoría Femenino +60: 1) Galactics, 2) Casa del Jubilado.