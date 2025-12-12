Comienza la disertación de Castellani en Jujuy

El actual Head Coach de las Selecciones Femeninas, realizó en la víspera en un hotel céntrico de nuestra capital la presentación de lo que será un curso con un temario amplio y de actualidad, todo para enriquecer de sus conocimientos y experiencias adquiridas durante su gran trayectoria deportiva.

La organización está a cargo de la Federación Jujeña de Vóley a través de su Departamento de Capacitaciones, y contará con la presencia de entrenadores, entrenadoras, jugadores, jugadoras, amantes del vóley y el público en general.

Hoy habrá doble jornada, por la mañana de 9 a 12 y por la tarde las actividades darán inicio a las 15.30 hasta las 18.30, al tiempo que para los entrenadores de la provincia la capacitación será homologará técnicamente como condición también para poder dirigir durante la temporada 2026.

A lo largo del curso, se van a tratar diversos temas como ser Neurociencia aplicada al entrenamiento, Metodologías de entrenamiento, Armado y ataque, El nuevo liderazgo, Saque – recepción, Entrenamiento en cancha.

Sin dudas, se trata de uno de los eventos formativos más importantes que tiene el vóley federado destinado para la comunidad deportiva de la provincia.

"Es un honor para nosotros poder contar con Daniel Castellani en nuestra provincia, la idea desde el primer momento fue abrir la posibilidad para que la comunidad en general pueda decir presente y participar de esta importante clínica", manifestó Alberto Guevara, responsable del área de Capacitaciones de la Federación Jujeña de Vóley.

El dirigente remarcó que esta convocatoria se presenta como una oportunidad incomparable para actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y acortar la brecha que hoy existe con provincias líderes del país. Su realización reafirma el compromiso de la Federación con la formación continua y el fortalecimiento de todos los actores del vóley provincial.

A lo largo de la temporada, la entidad madre del vóley federado en la provincia a través del área capacitaciones brindó además la formación de Técnico Provincial Nivel 1 dictada por el instructor FeVA Cristian Ventura. El de Técnico Provincial Nivel 2, dictada por el instructor FeVA Rodolfo Quiros. Técnico Nacional Nivel 1, dictada por el instructor FeVA Omar Grasso.

Durante cada jornada se realizarán sorteos y actividades complementarias que añadirán dinamismo y motivación a la propuesta para todos los presentes.

Al finalizar la capacitación, hará una charla para analizar los diferentes puntos tratados y el desarrollo que tuvo con el objetivo de confirmar que las ideas y los temas brindados por parte de Castellani hayan quedado claro.

Son capacitaciones que no solamente sirven para los amantes del vóley, ya que se trata de una de las grandes figuras que tuvo como jugador en su mejor momento el país, y ahora desplegando toda esa jerarquía que lo vio brillar en las canchas, como entrenador teniendo en cuenta el gran recorrido que posee en el deporte y los ricos conceptos que seguramente dejará.