alto comedero
DEPORTE SOCIAL EN SAN PEDRO DE JUJUY
Legislatura de Jujuy
Navidad 2025
Fraile Pintado
LIBERTADOR
PALPALÁ
estafas
Capital jujeña
Carlos Sadir
Informacion General

Carlos Sadir se reunió con la cúpula Ejecutiva de Río Tinto

En mesa redonda con la empresa que invierte en el proyecto litífero Olaroz, tras adquirir Arcadium Lithium.

Viernes, 12 de diciembre de 2025 07:19
AUTORIDADES | BARBARA FOCHTMAN, DOMINIC BARTON, GUSTAVO SÁENZ, RAÚL JALIL, CARLOS SADIR Y JÉROME PÉCRESSE.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir participó, de una mesa redonda con la Junta Directiva de Río Tinto, empresa minera que invierte en el proyecto litífero Olaroz que se desarrolla en Jujuy, tras adquirir la compañía Arcadium Lithium.

También estuvieron presentes los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil; y de Salta, Gustavo Sáenz; Dominic Barton, presidente de Junta de Río Tinto; Jérome Pécresse, director ejecutivo de Aluminio y Litio; Barbara Fochtman, directora  general; Ignacio Costa, director general Lithium Argentina; Paula Uribe, directora de Relaciones Gubernamentales para América Latina; y José Alioto, Relaciones Gubernamentales Argentina.
Cabe destacar, que Río Tinto se  posicionó como la principal productora de litio en la República Argentina y enfoca esfuerzos en el crecimiento del yacimiento Olaroz, considerado clave para la producción de carbonato de litio grado batería, recurso esencial a nivel global para la industria de vehículos eléctricos y almacenamiento energético.
Es oportuno recordar, que Olaroz cuenta con una capacidad de producción instalada de 42.500 toneladas anuales, con proyección de expansión e incorporación de tecnología de extracción directa.

MESA REDONDA | AUTORIDADES DELINEANDO MEDIDAS PARA EL PROYECTO.

 

