Joaquín Levinton se descompensó en un bar y fue internado de urgencia

Según trascendió, el artista sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show.

Viernes, 12 de diciembre de 2025 08:14

El cantante Joaquín Levinton fue internado de urgencia en el Hospital Fernández tras sufrir una descompensación en su salud en un bar del barrio de Palermo. 

El personal de la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad se desplazó hasta el restaurante ubicado en Dorrego al 1600, donde se encontraba Levinton, para brindar asistencia.

El artista sufrió un infarto agudo de miocardio por lo cual requirió atención inmediata en el servicio de hemodinamia del Hospital Fernández. Actualmente, se encuentra fuera de peligro. 

Alberto Crescenti, titular del SAME, contó en Crónica TV que líder de Turf “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”: “Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández".__IP__

A su vez, compartió el primer panorama sobre el estado de salud del cantante: “El parte médico en este momento es que sufrió un síndrome coronario agudo. Es probable que sea un infarto, vamos a esperar los estudios”.

