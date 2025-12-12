Cierre de semana inestable para la ciudad

El cierre de la semana llega con inestabilidad, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia para hoy una temperatura mínima de 17 °C, mientras que la máxima será de 26 °C.

También anuncia probables tormentas aisladas con mayor porcentaje para la noche, del 70%.

Por el momento no existen alertas emitidas para la provincia.

A partir de mañana se producirá un ascenso de las temperaturas, el fin de semana será calido con temperaturas máximas de 32 ° C para el sábado y 34 °C para el domingo, sin posibilidades de lluvias.