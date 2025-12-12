21°
Causa AFA

La Justicia realiza nuevos allanamientos en la causa por presunto lavado de activos vinculado

Es tras los procedimientos en un country y la detención de la tesorera de Sur Finanzas. 

Viernes, 12 de diciembre de 2025 08:45

El juez federal Daniel Rafecas ordenó hoy el allanamiento de una finca en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, en el marco de una investigación patrimonial.

Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.__IP__

El procedimiento comprende la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble. Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que pudieran encontrarse en el predio.

La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Futbol Argentino.

