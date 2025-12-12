La Justicia realiza nuevos allanamientos en la causa por presunto lavado de activos vinculado

El juez federal Daniel Rafecas ordenó hoy el allanamiento de una finca en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, en el marco de una investigación patrimonial.

Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.__IP__

El procedimiento comprende la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble. Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que pudieran encontrarse en el predio.

La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Futbol Argentino.