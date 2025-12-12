Fuerte apuesta al comercio exterior desde la provincia

La Cámara de Comercio Exterior de Jujuy finalizó con éxito su ciclo 2025 de capacitaciones, destinadas a empresas, productores, pymes y emprendedores, con el objetivo de potenciar las exportaciones e importaciones de nuestra provincia.

"Nuestra producción ha despertado un gran interés de los países de la región. Razón por la cual las capacitaciones son fundamentales para que los jujeños podamos aprovechar esta gran oportunidad que se nos presenta", señaló el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, Jorge Gurrieri.

En este sentido la Cámara finalizó recientemente su ciclo anual de capacitaciones con una jornada sobre "Exportación de Agroalimentos", con el apoyo del Ministerio de Producción, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti). La actividad se realizó en el Salón Belgrano del Cabildo y reunió a empresas y productores interesados en ampliar su presencia en mercados internacionales.

En la oportunidad disertaron: Jorge Zamudio, especialista en comercio exterior y ex funcionario de Aduana; el Ing. Pablo Trabattoni, presentando el programa Exporta Simple; el Ing. Gustavo Zagaglia del Senasa; y el Ing. Antonio Toledo del Inti.

Durante el 2025 la Cámara llevó adelante diferentes capacitaciones, entre las cuales se destacan: formaciones en importación y exportación, jornadas dictadas por especialistas de Chile y capacitaciones realizada en el interior de la provincia, culminando con este encuentro dedicado al comercio exterior de productos agroalimentarios que hoy tienen una fuerte demanda de la región de Antofagasta - Chile.

Por último, el titular de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, Jorge Gurrieri, acompañado por el vicepresidente de la Entidad, Sebastián Mealla, destacaron la importancia de continuar impulsando herramientas que acompañen el crecimiento del sector productivo local en el comercio exterior con el objetivo de potenciar la producción regional, generar vínculos estratégicos y abrir nuevas oportunidades en mercados globales.