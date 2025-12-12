Fomenta la vida saludable con harina de habas

La vida le devolvió la posibilidad de regresar a la tierra que la vio nacer y ahora, desde el corazón de Humahuaca, comparte su saber como productora de harina de habas.

"Volví a mi tierra para honrar a mis abuelos, porque para mí significa revalorizar lo que ellos comían que era sano y lo que ellos sembraban por eso volví a trabajar en la tierra con los cultivos y particularmente con las habas", aseguró Haydée Cruz quien recordó las enseñanzas de sus parientes sobre cómo cuidaban sus parcelas. "Cada piedra, cada plantita y cada animal son cuidados con cariño", afirmó.

Es que volver a la tierra donde nació le hizo muy bien a esta docente jubilada que renovó su sentimiento por la vida en el campo, alejada de la ciudad.

"Es muy emocionante ver todo lo que es la naturaleza que uno al irse a la ciudad, pierde. Entonces he vuelto a recuperar ese sentimiento que para mí, es importante", indicó.

"Yo continuamente estoy hablando con los abuelos del lugar, porque es con ellos donde están las raíces", resaltó.

HAYDÉE CRUZ | COMPARTIÓ SU LABOR REALIZANDO PANIFICADOS ORGÁNICOS.

Así, hacer que todos sus productos sean orgánicos es lo mejor que tiene para ofrecerle a la gente. "Nuestro abono está dado por nuestros corderos, chivos y las cenizas de nuestro tata fuego con el que lo curamos y abonamos nuestra siembra", reveló.

En tierra norteña es común ver cómo las personas llegan a ser longevos. "Hay abuelos de noventa años que están muy bien, siguen haciendo actividades, tienen buenos oídos, buena vista porque su alimentación en la vida ha sido muy sana. Volver a sentirlos es muy importante", comentó.

Es por ello, que desde la tarea que eligió como trabajo cotidiano, visibiliza lo que hace con detalle a través de ferias. "Como soy parte del grupo de autosustento, creo que lo que nos proporciona nuestra tierra, nuestra agua; no nos tiene que faltar. Hago la producción de haba que lleva un procedimiento artesanal, hasta la molienda es orgánica porque lo hago a través de un molino a piedra. Hacemos tanto dulce como salado y está libre de gluten", explicó.

Además contó que en esta época se dedica a esta labor y, en invierno, al tejido. Es en las ferias donde expone su tarea y cómo es su manera de sobrevivir y decir que existe mediante su historia en el lugar. "Soy de pensar que nuestros cerros a nosotros nos hacen falta, porque ellos nos alimentan a nosotros. Lo único que queremos como parte de la comunidad aborigen es que no nos quiten nuestra tierra, ni nuestra agua", remarcó.

Hoy la IV Expo del Populorum

SALUDABLE | UNA ALTERNATIVA PARA ALIMENTARSE MEJOR.

Esta tarde el espíritu navideño llega al atrio de la Catedral Basílica, sobre la calle Sarmiento, en la IV Expo Emprendedores organizada por el IES Nº 7 “Populorum Progressio Intela”. La propuesta para promocionar lo que producen los estudiantes ya tuvo varias ediciones y ahora toca la navideña. “¿Todavía te faltan regalos para el arbolito? ¡Vení a la IV Expo Emprendedores! Nuestros estudiantes emprendedores han preparado productos increíbles para que encuentres ese regalo especial y único que estás buscando”, destacaron en la invitación a toda la comunidad. Los distintos stands estarán disponibles de 15 a 21 con una oferta de regalos únicos hechos por los alumnos.

Además para amenizar actuarán el Coro San Pedro y San Pablo, la Orquesta “La Francis Folk” y como invitada especial Alexa. De manera que será una oportunidad también para disfrutar en familia de buena música, con acceso totalmente gratuito.

Festejo en San Pedro El 19 de noviembre la sede San Pedro del IES Nº 7 cumplió 40 años, desde que abrió sus puertas en 1985. “Ya pasaron 4 décadas desde aquel 1985. Desde los primeros pizarrones hasta hoy, el espíritu del Populorum sigue intacto: formar, crecer y servir. ¡Felicidades a todos los que hacen grande a esta institución! Gracias a cada docente, administrativo, alumno y egresado que ha sido parte de estos 40 años de siembra en el Ramal”, saludaron.

Talleres de Artes y Artesanías

Hoy los Talleres Libres de Artes y Artesanías del Ramal y de Purmamarca presentarán sus trabajos, fruto de un año de creatividad, aprendizaje y encuentro comunitario. “Vení a descubrir piezas artísticas, producciones culturales y artesanías creadas por estudiantes y talleristas. Te esperamos para celebrar el arte y el talento de nuestra comunidad!”, invitaron desde la oferta que integra el Ministerio de Educación.

La exposición final de producciones 2025 correspondiente a los Talleres Libres de Artes y Artesanías de la sede Región IV y V se concretará de 8 a 18 en la Terminal de Ómnibus “Coronel Eustaquio Medina”, Los Claveles S/Nº, en la ciudad de San Pedro de Jujuy. Mientras que el acto central se desarrollará desde las 11. En tanto que en la sede Purmamarca será de 15 a 20 en el Salón Municipal de Purmamarca (Florida S/Nº).