Diagnostican aún el estado de paredes, techo y pisos

Transcurren los últimos días del Jubileo de la Esperanza y apenas por un par de meses se pudo atravesar la Puerta Santa de la Catedral Basílica de Jujuy. El templo permanece cerrado por cuestiones de seguridad desde el 14 de marzo cuando se desmoronó parte de una pared lateral y aún no se concluye el diagnóstico integral que llevan adelante especialistas.

El padre Manuel Alfaro, a cargo de la parroquia Santísimo Salvador, indicó que "todavía se está terminando el diagnóstico del Conicet de cómo están las paredes, el techo y el piso de la Catedral por lo que se calcula que en estos meses que vienen también va a seguir cerrada la iglesia".

Según el párroco "calculamos que durante el año que viene ya comenzarán las construcciones propiamente dichas para fortalecer las paredes de adobe y trabajar en el techo especialmente en el cielorraso y en la parte del piso". Será fundamental el financiamiento para las obras, y aunque sea un monumento histórico nacional, el sacerdote dijo que "ya será la etapa de la colaboración, de las ventas para obtener ayuda económica a fin de que podamos ir trabajando en la iglesia Catedral; ojalá que pronto la podamos tener nuevamente abierta para los distintos eventos litúrgicos".

Estas circunstancias inéditas motivaron que las patronales al Santísimo Salvador y a Nuestra Señora del Rosario de Río Blanco y Paypaya, entre otras festividades, se trasladen a la capilla del Colegio del Huerto, sobre la calle San Martín. Y las masivas actividades de la Catequesis llegaron a la exestación de trenes y la Basílica San Francisco.

Adecuaciones

SECTOR DAÑADO | DONDE SE DERRUMBÓ PARTE DE LA PARED. HOY EN PEOR ESTADO.

La feligresía de la Catedral en este tiempo de Adviento, al igual que el resto del año, viene participando de las Eucaristías de las 8 y las 20 en la capilla huertana. "Durante el tiempo de la Navidad que va a comenzar el 24, el obispo va a celebrar la Eucaristía de Nochebuena a las 20 y hasta el 30 o 31 de este mes se va a estar en la capilla Nuestra Señora del Huerto. A partir de enero, en la época de vacaciones, vamos a buscar un lugar lo más probable en el salón de la Ucasal, que se encuentra frente a la plaza Belgrano", anticipó el padre Manuel.

DETERIORO EN PINTURA, SECRETARÍA

En cuanto al tradicional encuentro de pesebres que organiza la Catedral indicó que "seguramente ya cuando armemos el pesebre en el atrio de nuestra iglesia Catedral los pesebres también se harán presentes para poder adorar la presencia del Niño Dios y seguramente cerca de Reyes vamos a tener un pequeño encuentro de pesebres".

Hoy, a las 9, en el atrio se rezará el Rosario Mundial de Mujeres.

CONFIRMACIONES | EL 24 DE NOVIEMBRE PASADO EN LA BASÍLICA SAN FRANCISCO.

La Catedral es el primer monumento nacional declarado en la provincia y nunca tuvo ningún tipo de ayuda desde Nación pero para cualquier intervención se debe pedir permiso a la Comisión Nacional de Monumentos. Organismo que, al menos en los últimos 15 años desde que es obispo monseñor Daniel Fernández, nunca invirtió para reparaciones.

Sacramentos en la Basílica San Francisco

EL OBISPO Y EL PADRE MANUEL

Para que los integrantes de la Catequesis de la iglesia Catedral pudieran recibir los sacramentos de la Comunión y la Confirmación trabajaron en forma conjunta con la Basílica San Francisco. El 24 de noviembre los adolescentes, jóvenes y adultos recibieron la Confirmación de manos del obispo diocesano y los niños la Primera Comunión el Día de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre.