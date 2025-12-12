Denuncian rompimiento de la veda

La elección interna del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) de Jujuy se encuentra bajo una grave crisis de transparencia tras la denuncia pública de la Lista Azul Marino. La agrupación opositora indicó que la Junta Electoral de haber roto la veda electoral y de actuar como un brazo político en favor de la Lista Blanca.

Según la denuncia, el organismo emitió un comunicado "abiertamente parcial" con el fin de atacar a la Lista Azul Marino e intentar confundir deliberadamente al electorado. La Lista Azul Marino sostiene que una Junta Electoral que debe ser imparcial y que con esta acción abandonó su obligación legal y estatutaria para convertirse en vocera de un espacio político, en un hecho que califican como inédito en el sindicato.

La denuncia se sustenta en una detallada lista de irregularidades que, según la Lista Azul Marino, buscan obstaculizar su legítimo control del proceso.

Entre las faltas más graves se encuentra la no publicación de las mesas de votación en el cronograma electoral, lo que implica que tanto afiliados como fiscales desconocen dónde ejercer su derecho.

Además, denuncian la existencia de "mesas volantes fantasma" en el interior, donde solo se menciona el nombre de la localidad sin dirección, establecimiento o punto de referencia, haciendo imposible su localización. La agrupación asegura que estas omisiones son una falta gravísima que viola la Ley de Asociaciones Sindicales al incumplir principios básicos de publicidad, transparencia e igualdad.

La cadena de incumplimientos del cronograma electoral es extensa: la Junta Electoral no entregó los Padrones Definitivos a la Lista Azul Marino el 4 de diciembre, ni tampoco los poderes para fiscales cuyo plazo vencía el 10 de diciembre, lo cual "imposibilita el legítimo control de nuestra lista sobre el acto electoral". A esto se suma la negativa a mostrar el modelo de voto de la Lista Blanca, generando sospechas de ocultamiento. Pese a que la Lista Azul Marino presentó en tiempo y forma su lista de fiscales, afirma que la Junta Electoral continúa obstaculizando el proceso con exigencias irregulares.

La máxima tensión se alcanzó con la publicación del comunicado de la Junta Electoral en plena veda, el cual es tachado de político, acusando a la Lista Azul Marino y defendiendo a la Lista Blanca. Silvia Valdiviezo, candidata a Secretaria General de la Lista Azul Marino, afirmó: "Esto es una maniobra política para beneficiar a la Lista Blanca y perjudicar nuestro derecho al control. No vamos a permitir que se pisotee la democracia sindical".

La candidata sentenció que el documento es propio de "una Junta Electoral totalmente parcial y tendenciosa" que, mientras acusa, oculta sus propias irregularidades: no publicó mesas, no entregó padrones ni poderes para fiscales, ni informó sobre las direcciones de las mesas volantes.