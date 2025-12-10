Mitre tras la derrota hizo la protesta

La terna arbitral de Joaquín V. González de Salta encabezada por Nicolás Saravia que estuvo acompañado por Cuellar, Navarro y Pérez es la señalada por el Club Mitre de Calilegua que ayer hizo la protesta por imparcialidad en el partido donde el "ciclón" cayó por 3 a 1 con Sportivo Pocitos. De esa forma logró la clasificación a otra etapa del Torneo Regional 2025/26. El combinado salteño revirtió la serie que tenía ventaja los jujeños en el duelo de ida ganado 2 a 1.

Ante la presurosidad de la Tercera Ronda que se jugará el 14 ida y 21 la vuelta, Carlos García, presidente del "ciclón" le contó a El Tribuno de Jujuy que "hicimos la protesta en la Liga Regional y ya la enviaron a Buenos Aires, al Consejo Federal, por el mal arbitraje de Nicolás Saravia de Joaquín V. González en la vuelta con Pocitos en Salvador Mazza. Desde un principio nos condicionó, amenazando a jugadores nuestros. Realmente no puedo creer, nos expulsa un jugador a la medida hora, primero lo amenaza que se levante rápido sino lo expulsa y cuando sale a tomar agua, le saca la amarilla y después en una falta técnica, lo expulsa y quedamos con 10 casi todo el partido. Además cuando le dijimos que no había ambulancia, hizo oídos sordos y nosotros cuando jugamos con Parapetí, allí se retiró la ambulancia por una urgencia y en la sanción nos dieron por perdido el partido", agregando que "la otra fue una jugada de Sogobia cuando le gana la posición al arquero que es el doble de alto, le comete penal, pero el línea marcó una falta al revés que no la vio nadie. Íbamos ganado, nos empatan y después se desvirtuó todo, me da vergüenza todo. A nuestros hinchas no los dejaron pasar a todos, hicieron 600 km ida y vuelta al vicio", detalló.

También relató que "el informe del árbitro se hizo recién el lunes a la noche, cuando debía hacerlo el domingo y seguramente estuvo esperando algún dinero, lo digo así, de parte del otro club. Como puede ser que el arquero de Pocitos, Lescano, fue expulsado y en la planilla sale con amarilla. Ahí está el poder la corrupción, tenemos pruebas, fotos y videos durante el partido, e incluso cuando fueron a sacar fotos a la camioneta de bomberos escondida atrás de la tribuna, la gente se enojaba", acotando que "hicimos un gran esfuerzo para mantener este plantel y siento mucha bronca e impotencia de hacer tanto para llegar y quedar afuera de esta manera, una forma sucia. Me acordaba de Gimnasia y Zapla y ahora nos pasó a nosotros, se ve que hay poderío económico que no es legal".