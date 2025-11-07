°
San Pedro

Sujetos robaron un teléfono

"Motochorros" interceptaron a la víctima en la calle.

Viernes, 07 de noviembre de 2025 00:00
SECCIONAL 48° | DONDE LA VÍCTIMA DENUNCIÓ EL ROBO.

"Motochorros" robaron el teléfono celular de un vecino de la ciudad de San Pedro y luego le sustrajeron la suma de 700 mil pesos mediante una transferencia. Los sospechosos se dieron a la fuga y son buscados.

El hecho sucedió días atrás cuando alrededor de las 11 el denunciante se desplazaba caminando por el barrio sampedreño de El Milagro.

En esas circunstancias el hombre fue sorprendido por una moto de 110 cc. de cilindrada con dos ocupantes.

Fue entonces que el rodado pasó al lado del damnificado y el acompañante le arrebató el dispositivo que tenía en sus manos. Tras esto, los "motochorros" se dieron a la fuga.

Además, horas más tarde la hija de la víctima revisó la cuenta de la billetera virtual y notaron que le habían sustraído la suma 700 mil pesos mediante una transferencia.

Finalmente, el denunciante se acercó a la Seccional 48° para narrar lo ocurrido y describir las características de los "motochorros" que lo interceptaron.

 

