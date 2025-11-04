Detuvieron a un hombre merodeando en el centro y recuperaron un celular robado

Agentes del Grupo Dinámico de Prevención del Delito aprehendieron en la madrugada de este martes a un hombre de 34 años, oriundo de Tucumán, quien fue sorprendido mientras merodeaba vehículos estacionados con aparentes intenciones de robo en las inmediaciones del centro de la ciudad.

El operativo se desarrolló en un sector de la calle Bustamante, donde los efectivos, que realizaban tareas de prevención, observaron al sujeto actuando de manera sospechosa entre los coches.

Al proceder a su interceptación, los policías lo revisaron y encontraron en su poder un teléfono celular que el individuo no pudo justificar como de su propiedad. También portaba una billetera con documentación y dinero en efectivo.

Investigaciones posteriores en el lugar permitieron establecer que tanto el celular como la billetera habían sido robados minutos antes a un transeúnte en las cercanías de la vieja terminal de ómnibus.

Finalmente, el detenido fue trasladado a la Comisaría Seccional 4ª, donde quedó a disposición de la Justicia, junto con los elementos incautados que serán utilizados como evidencia en la causa que se le inició.