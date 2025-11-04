Hallan niño que se había perdido

Una rápida y efectiva intervención policial de la Unidad Regional 5 de la ciudad fronteriza de La Quiaca, culminó con el hallazgo sano y salvo de un niño de 2 años que se había extraviado de su domicilio en la zona de Paraje puneño Dos Morros.

El operativo se inició el domingo cerca de las 18.45, cuando una familiar del niño alertó a las autoridades sobre su desaparición, desatando una inmediata movilización de la fuerza de seguridad para peinar la zona.

El procedimiento de búsqueda comenzó con un rastrillaje por las inmediaciones de la vivienda. La coordinación y el conocimiento del terreno por parte de los efectivos resultaron cruciales y luego de dos horas de intensa labor, se logró localizar al pequeño a unos 500 metros de su hogar. El niño fue puesto a resguardo y entregado a sus familiares, generando un alivio a la angustia vivida.

Las autoridades destacaron la rapidez de la respuesta del personal, resaltando el compromiso de la fuerza con la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, especialmente en casos que involucran a menores de edad.