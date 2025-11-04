°
4 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LIGA PROFESIONAL
Medicina en Jujuy
SALTA
Avenida Fascio
Barrio Mariano Moreno
Paraje puneño de Dos Morros
LIBERTADOR
barrio coronel arias
San Pedro de Jujuy
LIGA PROFESIONAL
Medicina en Jujuy
SALTA
Avenida Fascio
Barrio Mariano Moreno
Paraje puneño de Dos Morros
LIBERTADOR
barrio coronel arias
San Pedro de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1500.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Escuela de Educación Técnica N°1

Se disputó la EcoRace 2025 en Maimará

Martes, 04 de noviembre de 2025 00:00

Se realizó días atrás en la localidad de Maimará la tercera carrera de prototipos de autos eléctricos EcoRace 2025 en el marco del proyecto educativo "III Encuentro Regional y Binacional de Conocimiento Técnico" organizado por la Escuela de Educación Técnica N°1 "Gral. Manuel Belgrano". Participaron estudiantes y docentes de escuelas técnicas de distintas localidades de la provincia, de Salta y Tupiza (Bolivia). La prueba consistió en una primera instancia de velocidad para pilotos masculinos y femeninos, y la segunda fue de regularidad mixto con cambio de piloto en la tercera vuelta. Desde escuela técnica organizadora y escudería Halcón Veloz, agradecieron a sus colegas, estudiantes, personal de servicio quienes aportaron su compromiso, trabajo y solidaridad para la efectiva realización del evento. 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD