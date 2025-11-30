Compartir en Navidad, una acción noble que hermana

El tiempo de la Navidad se acerca y, con él, el espíritu de ayudar se manifiesta a través de la acción que un grupo de voluntarios propone desde el barrio Malvinas Argentinas.

Se trata de personas que se dedican a trabajar en los Caps, enfocadas en la problemática de consumo de drogas y situación de calle desde hace cuatro años.

En los inicios, se trataba de un grupo pequeño de jujeños solidarios que se fueron aumentando, hasta ser un voluntariado que ofrece un abrazo de amor a las personas lo precisan.

"Estuvimos en el barrio Cuyaya y luego en Malvinas, para nosotros es darle contención a los chicos porque la mayoría están en una situación complicada y no tienen con quién pasar. Se vienen los recuerdos de la infancia, cuando ellos estaban con la familia. Nosotros tratamos de compartir porque están solos ahora", detalló Mabel Colque, referente del grupo.

COMPARTIR | UNA ACCIÓN NOBLE Y DE COMPROMISO FRATERNO.

Gracias a la iniciativa de personas preocupadas por los jóvenes, es que se realiza una cena navideña donde ser parte de un mismo festejo los hermana con aquellas personas que necesitan una voz de contención.

"El año pasado me quedé a pasar la Navidad con los chicos y es una experiencia única. Es una noche diferente, en lugar de pensar en la cena o en el zapato o en el vestido, es brindarse al otro", expresó conmovida.

Es, sin dudas, una caricia al alma generadora de la mejor sensación. Y es que es otro tipo de emoción que causa la satisfacción de ser empáticos, ya que son experiencias que solamente viviéndolas en primera persona, se pueden comprender.

"Me pongo en el lugar del otro. Al trabajar con la problemática del consumo, me abraza desde otro lugar y ver que se suman cada vez más personas, es ver otra cara de la realidad que venimos pasando", reflexionó.

Esta noble acción implica que la esperanza siempre renace, entender que no todo está perdido y que se practica la solidaridad.

EL POSTRE | GELATINA PARA CORONAR LA CENA NAVIDEÑA MUY ESPECIAL.

Por lo que es muy movilizadora la iniciativa, donde son ellos los protagonistas. "La mayoría trabaja limpiando vidrios. Se entusiasman porque transmiten otro sentido de la Navidad", dijo.

El voluntariado se renueva y aumenta en cantidad de participantes. De manera que se dividen las tareas, entonces, un grupo trabaja en la parte de logística, otro en la cocina y uno más en la ornamentación del lugar que es, generalmente, en inmediaciones de la ex Terminal de Ómnibus.

"Cada vez son más las personas que se suman, incluso hay familias que disfrutan con nosotros. Este año, esperamos trescientas personas por la situación en general", comentó.

Los interesados en formar parte de esta movida solidaria podrán acercar productos comestibles e ideales para celebrar la Navidad -dulces o salados- de lunes a viernes de 9 a 17 a Puerto San Carlos 3209, del barrio Malvinas Argentinas.