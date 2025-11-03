°
3 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

barrio Los Huaicos
Escuela de Danza “Norma Fontenla”
Premios Ídolo 2025
El tiempo en Jujuy
Agua Potable Jujuy SE
Ledesma
Seguridad Vial
Rodolfo Tecchi
Mariano Moreno
Paraje Dos Morros
barrio Los Huaicos
Escuela de Danza “Norma Fontenla”
Premios Ídolo 2025
El tiempo en Jujuy
Agua Potable Jujuy SE
Ledesma
Seguridad Vial
Rodolfo Tecchi
Mariano Moreno
Paraje Dos Morros

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1430.00

3884873397
PUBLICIDAD
El tiempo en Jujuy

Comienzo de semana con aumento de temperatura

Para hoy se espera una temperatura máxima de 28 °C.

Lunes, 03 de noviembre de 2025 07:38

Comienza la primera semana de noviembre con un aumento de temperatura, para hoy se espera una mínima de 14 °C, mientras que la máxima llegará a los 28 °C.

Según anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, por la mañana el cielo estará parcialmente nublado si posibilidades de preciptaciones.

En tanto para la tarde la nubosidad estará en aumento, aunque las probabilidades de lluvias son mínimas, condiciones que se repetirán para la noche.

Los vientos serán predominantemente del sector SO, por el momento no existen alertas emitidas para la provincia.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD