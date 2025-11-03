Jujuy Básquet listo para el debut en la nueva temporada

Jujuy Básquet viaja rumbo a Tucumán con los bolsos cargados de ilusión. Mañana desde las 21.30 visitará a Estudiantes en el inicio de la temporada 2025-2026 de LaLiga Argentina.

Los "cóndores" llegan con "dos meses de trabajos bastantes intensos, el equipo estuvo muy bien, ahora a ajustar lo último, en estos tres días estuvimos haciendo un repaso entre lo general y lo particular que tenemos que enfrentar a estos dos rivales", apuntó Guillermo Tasso.

El técnico del elenco jujeño se refirió al trabajo físico y táctico "en lo físico muy bien, el trabajo de Santiago, el preparador físico, fue espectacular, ahora con la incorporación de los GPS de Catapult se pudieron hacer más valoraciones a su trabajo y realmente encontramos resultados muy buenos, porque permitió combinar el físico con el juego", y agregó "en cuanto a lo basquetbolístico estamos bien, se hizo todo el contenido que habíamos programado, que no era la locura, pero las cosas centrales de identidad de equipo y demás se hicieron bien, estamos bien".

Tasso sabe que con el correr de los partidos se irá encontrando le juego que pretende "esto es muy particular porque tenemos jugadores que yo creo que se van a ir asentando luego del primer partido, son jugadores que están debutando en la liga, son relativamente jóvenes, todo eso hace que el equipo no va a desembocar el primer juego como uno pretende como entrenador, la maduración se irá consiguiendo con el pasar del torneo, jugando contra los rivales de la categoría, porque más allá de lo trabajado, sabemos que nos falta ese roce de jugar con otros equipos que estén en el nivel nuestro y es ahí donde va a salir toda clase de emociones que van a ir madurando algunas más rápidas u otras en el transcurrir de estos primeros dos meses de competencia", puntualizó.

Por ende se puso como punto fijo las primeras cinco fechas "nosotros necesitamos 5 juegos que son los de noviembre para medir el equipo, a partir de ahí ir haciendo una comparación a través de esos bloques de cinco juegos para ver cómo estamos de forma individual y grupal, pero a priori son los primeros cinco juegos que tenemos que valorar y que poner mucha energía ahí".

Consultado sobre las características que tiene el equipo, el DT de Jujuy Básquet explicó que "lo que a mí me gusta del básquet es un básquet dinámico, no me gusta ver un básquet muy pausado con todo esto de sistemas más allá que nosotros tenemos nuestros sistemas, tenemos nuestras coordinaciones, pero me gusta que el equipo esté lanzado, sea intenso, bien peleador, es una parte de mi personalidad que está puesta ahí, es como llevar al equipo al máximo nivel de exigencia", remarcó.

Por último, dejó en claro que pretende "que sea un equipo ordenado, un equipo bien agresivo, peleador y siempre con ganas de llevarse el juego en cualquier cancha, ser protagonistas, confiamos en lo que trabajamos y lo vamos a lograr con el apoyo de la gente", finalizó Tasso.

Comenzó la acción

La Conferencia Norte de LaLigaArgentina comenzó con victoria de Villa San Martín sobre Independiente BBC 74 a 59. El encuentro se jugó en Chaco.

Por la misma zona, San Isidro derrotó a Colón en Santa Fe en el estadio “Roque Otrino” por 9184 con cinco jugadores en doble dígito mostrando una importante producción. El elenco de San Francisco, Córdoba, quedó segundo la temporada pasada, por lo que busca repetir la espectacular campaña realizada en la cual se le escapó el ascenso. El conjunto dirigido por Sebastián Porta debutó con un triunfo de visitante sobre Colón de Santa Fe detrás de un gran segundo tiempo.

En otros de los partidos, Huracán Las Heras venció a Hindú por 122 a 120 en doble suplementario tras igualar en 98 primero y luego 112 con rendimientos sobresalientes, emoción y mucha anotación. Benjamín Marchiaro y Santiago Bruno fueron los goleadores con 32 puntos cada uno.