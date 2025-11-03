°
4 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LIGA PROFESIONAL
Medicina en Jujuy
SALTA
Avenida Fascio
Barrio Mariano Moreno
Paraje puneño de Dos Morros
LIBERTADOR
barrio coronel arias
San Pedro de Jujuy
LIGA PROFESIONAL
Medicina en Jujuy
SALTA
Avenida Fascio
Barrio Mariano Moreno
Paraje puneño de Dos Morros
LIBERTADOR
barrio coronel arias
San Pedro de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1500.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Dengue

Continúa descacharrado en los barrios de capital

El trabajo cubrirá barrios Punta Diamante, El Paraíso, Las Marías, Cerro Las Rosas, Aeroclub, 8 de Marzo y 4 de Agosto y la zona de Guerrero.

Lunes, 03 de noviembre de 2025 22:29
Frente al dengue, continúan las jornadas de descacharrado en San Salvador

En el marco de la Campaña Provincial de Prevención del Dengue, continúa el trabajo para erradicar los criaderos del mosquito transmisor y por ello, se refuerzan las jornadas de descacharrado que permiten eliminar objetos y recipientes que pueden acumular agua, recordando que la temporada con altas temperaturas y humedad facilita el ciclo de vida del mosquito y con ello, se potencia la probabilidad de casos.

A partir del trabajo integral, los equipos de Salud cumplen con el descacharrado cubriendo diferentes sectores de la capital jujeña sumando la ubicación de ovitrampas en cada uno de los domicilios y el correspondiente monitoreo de los lugares donde más se desarrollan los huevos de los mosquitos.

Cronograma

El trabajo de descacharrado se realiza en cada jornada desde horas 8.30 y se realizará en noviembre de la siguiente manera:

04/11: Zona CAPS El Chingo – Barrio Punta Diamante

05/11: Zona CAPS Eva Perón - Barrios El Paraíso y Las Marías – Alto Comedero

06/11: Zona CAPS Guerrero

11/11: Zona CAPS Cerro Las Rosas

12/11: Zonas CAPS 337 Viviendas – Barrios Aeroclub y 8 de Marzo – Alto Comedero

13/11: Zona CAPS Malvinas – Asentamiento 4 de Agosto

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad que mientras la provincia se encuentra libre de casos de dengue, son claves las acciones articuladas junto a municipios, centros vecinales y comunidad en general para evitar la proliferación del mosquito Aedes Aegypti que transmite la infección y que se desarrolla siempre en el ámbito hogareño y alrededores.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD