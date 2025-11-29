Golpeó y amenazó con un arma de fuego a su pareja

Un hombre fue detenido luego de golpear ferozmente a su pareja y amenazarla de muerte con un arma de fuego, en la ciudad de San Pedro.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar días atrás alrededor de las 10 en un domicilio ubicado sobre un tramo de la calle Triunvirato del barrio La Merced de la mencionada ciudad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un hecho de violencia de género en progreso, por lo que una comisión policial del Grupo de Operaciones Motorizado se dirigió de inmediato al lugar.

Allí observaron a una mujer con signos de agresión, quien manifestó haber sido golpeada por su pareja y amenazada con un arma de fuego. Por tal motivo los efectivos interceptaron al inculpado, de 25 años, lo redujeron y trasladaron a la Seccional 52°.

Mientras que personal del Same asistió a la víctima y la diagnosticó con traumatismo encéfalo craneal leve y traumatismo intercostal, aunque la mujer se negó a ser trasladada a un hospital para una mayor atención.

Asimismo, con previa autorización de la propietaria del inmueble, los efectivos inspeccionaron el domicilio y de la habitación del irascible sujeto secuestraron un arma de fuego calibre 4,5 mm, un arma de fabricación casera y cinco envoltorios de polietileno que contenían estupefaciente.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a la dependencia policial, aunque lamentablemente se negó a radicar la correspondiente denuncia.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó que se actué de oficio y que las actuaciones complementarias queden a cargo de la Seccional 52°.