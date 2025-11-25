El Gobierno continúa la negociación con las provincias por las reformas

Desde que fue nombrado al frente del Ministerio del Interior, Diego Santilli recibió la misión inmediata de conseguir el apoyo de los gobernadores -que ya habían iniciado un proceso de recomponer las relaciones con la Casa Rosada- para aprobar en el Congreso las reformas que el presidente Javier Milei enviará para ser tratadas durante el periodo de sesiones extraordinarias.

Fue así que comenzó con una serie de reuniones, algunas en Buenos Aires y otras en el interior del país, para conversar personalmente con los mandatarios provinciales, escuchar sus reclamos y negociar.

Los dirigentes locales venían insistiendo con un pedido que se mantuvo a pesar de los altibajos en el vínculo con la Nación y el resultado de las elecciones, que es un mayor reparto de fondos para, principalmente, reactivar la obra pública.

Una de las solicitudes que le acercaron al “Colo” y que el funcionario se mostró dispuesto a considerar es la de destrabar los avales por parte de la administración libertaria para que las provincias puedan acceder a líneas de crédito internacionales.

Esto no representa ningún costo monetario para el Poder Ejecutivo central, por lo que es algo que, no solo fue considerada, sino que ya se anunció, y en algunos casos se concretó.

En primer lugar, a mediados de este mes, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) le agradeció a Santilli las gestiones para que su distrito pudiera conseguir asistencia financiera que, según destacó, provocará una “revolución” en el arreglo de las rutas.

Más recientemente, Milei felicitó al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por haber anunciado una nueva emisión de deuda de la Serie 13 del Bono Tango por US$600 millones a una tasa del 7,8%, que es una de las más bajas en la historia de la Ciudad de Buenos Aires.

“Felicitaciones por este logro, lo cual es un anticipo cierto (ya que los mercados miran al futuro) de la Argentina grande y próspera por la que trabajamos. VLLC!”, escribió el Presidente en su cuenta de X, arrobando al dirigente del PRO.

De hecho, el mandatario porteño es uno de los pocos jefes de distrito que todavía no visitaron al ministro del Interior, que a su vez se propuso reunirse con los 20 que estuvieron a finales de octubre en el cónclave en la Casa Rosada, cuando él todavía no formaba parte del Gabinete.

En la Cámara de Diputados, el oficialismo de la Ciudad tiene a Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, que se sumarán al recinto a partir del 10 de diciembre, aunque también tiene cierta influencia sobre Daiana Fernández Molero, Silvia Lospennato y, en menor medida, el larretista Álvaro González.

Este martes, Santilli viajará a Misiones para ser recibido por Hugo Passalacqua, quien tiene a los senadores Carlos Arce y Sonia Decut que le responden, de la misma manera que cuatro de los diputados del bloque Innovación Federal. Con el recambio legislativo, se incorporará también Oscar Herrera Ahuad.

En la lista de pendientes de “El Colo”, también está el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, con llegada en la Cámara alta a Carlos “Camau” Espínola, Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela y a Diógenes González, en la baja.

También le resta entrevistarse con el puntano Claudio Poggi, que si bien ganó las elecciones locales en su provincia, a nivel nacional decidió no competir y apoyar a La Libertad Avanza, por lo que no cuenta con alfiles propios en el Congreso.

Por último, en Santa Fe sigue esperando a Santilli el gobernador Maximiliano Pullaro, otrora opositor férreo a Milei, pero que en el último tiempo se mostró más cercano. En octubre, el radical logró que Gisela Scaglia y Pablo Farías accedieran a una banca en Diputados, mientras que en el Senado cuenta con Eduardo Galaretto.

El miércoles, en tanto, el Consejo de Mayo se reunirá en la Casa Rosada -sus integrantes calculan que será la última vez- para terminar de acordar los textos de las reformas que Milei enviará para ser tratadas en las sesiones extraordinarias.

Será la primera vez que el cuerpo se encuentre encabezado por Manuel Adorni, en su rol de flamante jefe de Gabinete. Junto a él estarán el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos, y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Este equipo elaborará los proyectos para modernizar el sistema laboral, tributario y educativo, mientras que el Ministerio de Economía revisa el Presupuesto 2026, que tiene que volver a conseguir dictamen en comisión debido al recambio legislativo que se producirá el 10 de diciembre.

Por el contrario, todavía Santilli no tiene definido si se va a reunir con los opositores más duros, como son Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).