Detenidos durante un patrullaje preventivo

Un grupo de personas fue detenido tras protagonizar una persecución al percatarse de una comisión policial, en la localidad de Calilegua. Los inculpados tenían celulares y un arma blanca.

Según las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró días atrás alrededor de las 0.30 en un sector del barrio Belencito de la mencionada localidad ramaleña.

Fue en esas circunstancias que un grupo de personas, conformado por tres hombres de 21, 25 y 31 años y una mujer de 25; optó por darse a la fuga al percatarse de la presencia de una comisión de efectivos del Cuerpo de Infantería de la Unidad Regional 2 que recorría el sector de manera preventiva.

Por su parte, los efectivos iniciaron de manera inmediata una persecución que concluyó con todos los protagonistas reducidos, pese a que éstos opusieron resistencia e intentaron atacarlos.

Asimismo, los inculpados fueron sometidos a una requisa que derivó en el hallazgo de un arma blanca, dos teléfonos celulares, cuya procedencia no supieron justificar, y dinero.

Por tal motivo los protagonistas fueron trasladados a una dependencia policial, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia.

En tanto, los bienes hallados fueron secuestrados.

Finalmente, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 41° de la Unidad Regional 2, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.