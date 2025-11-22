22°
LIGA JUJEÑA

Jornada de sub 16 a pleno en "La Tablada"

Torneo de fútbol femenino en marcha hoy con su primera fecha. 

Sabado, 22 de noviembre de 2025 00:00

Hoy desde las 8 hasta las 13.30 en el estadio "La Tablada" se desarrollará el primer torneo de fútbol femenino sub 16, con la participación de los seleccionados de las ligas del Ramal, Puneña, Quebradeña, la Departamental de El Carmen, la La Jujeña, y como invitados, la Municipal de San Pedro y la Formativa de San Salvador de Jujuy.

Como primera medida a partir de las 8 será el acto inaugural de esta competencia y a las 8.30 se largará el desarrolló de la primera fecha.

El certamen provincial se dividirá en dos zonas, promete ser atractivo y contará con la presencia nutrida de un público que siempre responde al fútbol femenino.

Al respecto de este novedoso campeonato, la directora de Deportes de la Mujer, Gabriela Zarate, señaló que el torneo tiene como objetivo generar instancias de competencias para la categoría "en la certeza de que se deben reforzar las jóvenes bases de esa edad en todos los clubes".

La funcionaria explicó que cada municipio y ligas gestionaron el transporte, y el ministerio de Desarrollo Humano, se encargará de proveer la comida y agua para las competidoras.

 

