Empate 1 a 1 en "La Tablada" entre La Viña y Malvinas

Empate 1 a 1 ayer en el estadio "La Tablada" entre dos de los animadores de este torneo relámpago "Hugo Cid Conde".

La Asociación Atlética La Viña y Malvinas terminaron su encuentro en parda luego de una actuación apenas discreta.

En el primer tiempo, el partido fue parejo, con dos equipos que erraron más de lo que acertaron en sus intentos de llegar al gol.

Así las cosas, ambos equipos se fueron al descanso igualados sin goles en el marcador.

En el complemento, La Viña fue el primero de los dos equipos que tuvo una chance para mover el resultado y no la aprovechó, cuando por el sector derecho del ataque "tiburón", Benjamín Machaca, no pudo conectar el balón con el fondo de la red para el 1 a 0.

Conforme pasaban los minutos el duelo fue creciendo en intensidad y nivel de juego.

Aparecieron más acciones de peligro y seguidamente los goles.

La Viña abrió el marcador a los 21 minutos gracias al tanto convertido por su mediocampista Benjamín Machaca que se tomó revancha de la ocasión perdida minutos atrás.

Malvinas, dirigido por Gustavo "Oso" Coronel, no tardó mucho en reponerse de ese tanto y empató a los 27 a través de la conversión de "Persa" Gareca.

Desde allí el partido siguió a ritmo bueno pero fue careciendo de precisión lo que hizo que el resultado no se moviera ante la escasez de goles.

De esta manera tanto Malvinas como La Viña terminaron asimilando el empate que los sigue manteniendo en la parte alta de su grupo.

En otro partido jugado hoy por este torneo relámpago, hubo victoria palpaleña fuera de su casa.

Atlético Palpalá visitó el estadio "Libero Brabo" y le ganó a un desconocido General Belgrano por 2 a 0.

Los goles del "pirata" fueron anotados por Leonel Mamani y Santiago Ortiz.

Se fueron expulsados Santiago Zelaya en Belgrano y Sergio Correa en Atlético Palpalá.

Mirando hacia la próxima fecha, Atlético Palpalá chocará ante Universitario y Belgrano frente a Malvinas.

La acción de este certamen seguirá hoy en el estadio "La Tablada", donde se verán las caras Deportivo El Cruce vs Atlético Gorriti, a las 19 las chicas y a las 21 los muchachos.

En tanto mañana en horario matutino en el "Líbero Brabo" se toparán Deportivo Alberdi con Altos Hornos Zapla, a las 9 las mujeres y a las 11 será el turno de los varones.

Recordemos que el jueves Gimnasia fue contundente en la primera mitad y convirtió 4 goles para golear a Los Perales en el estadio "La Tablada" lo cual le alcanzó y sobró para imponerse cómodamente en el arranque de la 4º jornada del Torneo "Hugo Conde" de la Liga Jujeña de Fútbol.