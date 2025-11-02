Acciones por las mascotas

La comuna capitalina dio a conocer el cronograma de las jornadas de castración, vacunación, registro y desparasitación de mascotas en los distintos barrios de su jurisdicción.

En ese sentido informó que mañana las castraciones se realizarán desde las 8 en el barrio El Chalchalero, con un total de 20 turnos disponibles. El martes el operativo continuará en el barrio Calsina, también a las 8, con 15 turnos habilitados. Se aclaró que los turnos de castración pueden solicitarse en el Centro de Atención Municipal San Francisco de Álava, Santa Victoria 835, de 14 a 18,

El miércoles 5, dentro del programa "La Muni junto a vos", se llevará a cabo una jornada de castración, registro y vacunación en el CPV Malvinas, de 9 a 12, con 20 turnos disponibles. De 16 a 18 el operativo se trasladará al Multiespacio Plaza de las Mujeres, donde se ofrecerán servicios de vacunación, registro, desparasitación y entrega de manuales de tenencia responsable.

El jueves se realizarán castraciones masivas en el CAM San Francisco de Álava desde las 8, con 45 turnos disponibles, y otro bloque a partir de las 14, con 30 turnos adicionales. También se concretarán 30 castraciones en el Centro Modelo 1 y otras 30 en el Centro Modelo 2.