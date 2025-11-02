°
2 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
La opinión
Día de los fieles Difuntos
Aniversario
Instituto de Seguros de Jujuy
Río Blanco
Municipio capitalino
PRIMERA NACIONAL
Municipalidad capitalina
Vino de Jujuy
Municipalidad capitalina
Municipalidad capitalina

Acciones por las mascotas

Incluyen castraciones, vacunación, registro y desparasitación.

Domingo, 02 de noviembre de 2025 04:28

La comuna capitalina dio a conocer el cronograma de las jornadas de castración, vacunación, registro y desparasitación de mascotas en los distintos barrios de su jurisdicción.

En ese sentido informó que mañana las castraciones se realizarán desde las 8 en el barrio El Chalchalero, con un total de 20 turnos disponibles. El martes el operativo continuará en el barrio Calsina, también a las 8, con 15 turnos habilitados. Se aclaró que los turnos de castración pueden solicitarse en el Centro de Atención Municipal San Francisco de Álava, Santa Victoria 835, de 14 a 18,

El miércoles 5, dentro del programa "La Muni junto a vos", se llevará a cabo una jornada de castración, registro y vacunación en el CPV Malvinas, de 9 a 12, con 20 turnos disponibles. De 16 a 18 el operativo se trasladará al Multiespacio Plaza de las Mujeres, donde se ofrecerán servicios de vacunación, registro, desparasitación y entrega de manuales de tenencia responsable.

El jueves se realizarán castraciones masivas en el CAM San Francisco de Álava desde las 8, con 45 turnos disponibles, y otro bloque a partir de las 14, con 30 turnos adicionales. También se concretarán 30 castraciones en el Centro Modelo 1 y otras 30 en el Centro Modelo 2.

 

