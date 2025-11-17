L a película protagonizada por Guillermo Francella que fue un éxito en los cines, “Homo Argentum”, había anunciado su arribo a la plataforma de Disney +, tras su éxito en los cines, para el 19 de diciembre.

Pero ayer se supo que se retrasó su llegada a plataformas al 16 de enero de 2026. La producción de Mariano Cohn y Gastón Duprat se creía que llegaría para finales de este año a la pantalla chica, pero Disney+ anunció el cambio del día de estreno para el primer mes del año que viene.

Desde su estreno, el film logró una convocatoria masiva en los cines del país, alcanzando casi los 2 millones de espectadores. Debido a esta gran afluencia de público, “Homo Argentum” continúa disponible en las salas argentinas para que las audiencias puedan disfrutarla en la pantalla grande, antes de su llegada el próximo año a la sección de Hulu, la nueva marca de entretenimiento general dentro de Disney+. La confirmación llegó luego de semanas de especulación y tras un rendimiento excepcional en los cines, lo que habría llevado a la distribuidora a postergar su llegada al formato digital para aprovechar al máximo el éxito en pantalla grande.

“Homo Argentum” se construye como una serie de 16 microrrelatos independientes, cada uno con una duración que oscila entre uno y doce minutos. En esta innovadora propuesta, Guillermo Francella encarna a distintos personajes, todos ellos conectados por una clave común: la argentinidad.