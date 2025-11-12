Trabajadores de la salud piden paritarias urgente

Trabajadores de la salud se encuentran realizando hoy una jornada de paro y movilización por las calles de la ciudad en pedido de recomposición salarial urgente.

La secretaria general del gremio de Atsa Viviana López en dialogo con El Tribuno de Jujuy dijo que “pedimos que los trabajadores del sistema de salud sean convocados a paritarias y sus haberes equivalga al costo de la Canasta básica de Alimentos.”

Dijo que es necesario que los trabajadores sanitarios sean considerados por el Gobierno de la provincia.

“Todavía no fuimos citados a renegociación salarial. Rechazamos totalmente el aumento del 2% propuesto para este mes. Lo que queremos es que el Gobierno esté atento a las necesidades básicas de los trabajadores de salud”, agregó López.

Como contrapropuesta piden el pago de un bono que sea acorde a la situación económica que atraviesa el sector “y que sea en un solo pago, porque escalonado, no sirve.”

Finalmente, la secretaria gremial de Atsa comentó que el piso salarial de los trabajadores de salud es de 780 mil pesos “que no cubre para nada las necesidades básicas de los trabajadores teniendo en cuenta que el costo de canasta básica es de un millón doscientos mil pesos.”