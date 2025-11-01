Donación a la Biblioteca "Bartolomé Mitre"

LIBERTADOR (Corresponsal). La Biblioteca Popular "Bartolomé Mitre" recibió una valiosa donación de libros por parte del Instituto Belgraniano, en el marco de una visita institucional encabezada por su presidente, Joaquín Carrillo.

La entrega fue recibida por la presidenta de la biblioteca, Graciela Gutiérrez, quien expresó su agradecimiento por este aporte que contribuye al fortalecimiento cultural de la comunidad. También participaron del encuentro Marta Bibliatore y Normando Saiquita, miembros del Instituto Belgraniano, junto a integrantes de la comisión directiva de la institución anfitriona.

Carrillo destacó que la donación tiene como propósito revalorizar el patrimonio bibliográfico local, aportando ejemplares dedicados a la vida y obra del General Manuel Belgrano, así como nuevas investigaciones y textos de interés histórico. "Son obras que nuestra ciudad y su biblioteca merecen -señaló- porque esta institución hace mucho por la cultura del pueblo y por los jóvenes, en un tiempo donde lo digital predomina, pero donde los docentes y estudiantes siguen encontrando aquí un espacio de encuentro con los libros."

Asimismo, se informó que la Biblioteca Popular de Calilegua, presidida por Mónica Sosa, también fue beneficiada con una donación similar, en reconocimiento a su permanente labor en la promoción de la lectura y la preservación de la memoria histórica.

Esta iniciativa del Instituto Belgraniano refuerza el compromiso con la difusión del legado de Belgrano y el acompañamiento a las instituciones culturales del interior.