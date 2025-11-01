Regularizan tenencia de lotes en La Quiaca

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (Secotyh) del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, realizó la entrega de certificados de posesión de lote fiscal a treinta y siete familias de la ciudad de La Quiaca.

Con tales documentos, las familias del sector 34 Hectáreas de esa ciudad regularizan la tenencia de los lotes. Esto es resultado de "un trabajo diario junto a cada municipio y comisión municipal en el ordenamiento territorial y la regularización dominial, en el que definimos planes y marcamos una agenda que permite abordar la particularidad de cada localidad con el fin de garantizar un crecimiento ordenado", explicó Eduardo Cazón, secretario de Ordenamiento Territorial y Hábitat.

Para el caso de La Quiaca, precisó, "en el proceso junto al equipo de Tierras de la Municipalidad hemos realizado tareas en territorio, solicitando documentación y llevando adelante inspecciones en diferentes instancias". Estos certificados, representan el paso previo hacia la escrituración del inmueble.

Por otra parte, desde la Secotyh precisaron que en el barrio Malvinas en la capital provincial, llevaron adelante la firma de Declaraciones Juradas con el objetivo de regularizar la tenencia de lotes fiscales de familias del lugar.