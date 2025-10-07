“No podemos dejar de lado al que tenemos al lado"

Una verdadera multitud de feligreses llego hasta el campito del Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya para honrarla y venerarla en su día. Jujeños de distintos puntos de la provincia y fieles de otros puntos del país honraron hoy a la mamita del pueblo jujeño.

De la celebración de la palabra participaron sacerdotes de toda la Diócesis de Jujuy, banderas de ceremonia de los distintos colegios católicos de la provincia, el intendente de la ciudad de Palpalá Rubén Eduardo Rivarola junto a su gabinete.

El evangelio trató sobre la visita del ángel a María, “No temas María porque Dios te ha favorecido, él te dará un hijo y le pondrás de nombre Jesús. El será considerado hijo del Altísimo”.

En la homilía de la palabra el obispo de la Diócesis de Jujuy César Daniel Fernández dijo “Todos traemos nuestros ruegos, nuestros gozos a la Virgen. Hoy cuando entrabamos con la imagen de la Virgen veía los ojos de quienes hoy están aquí. Nuestros ojos se posan en corazón eterno”.

“El cantico de María es esa expresión del júbilo por la salvación. El jubileo que estamos viviendo en el año de la esperanza arranca en el antiguo testamento pero se hace salvación. Ahí se da el júbilo más grande, porque Dios ha mirado nuestra pequeñez, nuestra vida pobre, humilde, sencilla”.

Dijo que María no le suelta la mano a sus hijos. “Somos venidos a la vida por el amor de nuestro padre creador del cielo y la tierra para que gozaremos de este universo inmenso y hermoso”

“María acepta recibir aquel que trae la buena noticia de nuestra salvación y a partir de ese el camino de María que recuerda la iglesia en la advocación del santo rosario. El rosario va recordando los momentos más importantes de la vida de Jesús. La anunciación María recibo el anuncio con alegría. Sabemos que María nos acompaña con su presencia amorosa hasta que todos lleguemos a esa patria prometida en la cual dios estará siempre con nosotros y nosotros con el”

Monseñor agregó que nuestro es cuidar a nuestra familia, a nuestros hijos, de cuidar la provincia, nuestra patria.

“El cuidado es proteger a los niños, los más jóvenes para que con nuestra atención experimenten la atención de Dios. No podemos dejar abandonados a los que tenemos al lado

No podemos dejar a los hijos a que hagan lo que quieran. Estamos viviendo momentos muy dolorosos en la provincia y el país. En nuestra provincia se pierden vidas muy jóvenes y es doloroso”