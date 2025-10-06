°
Jujuy se prepara para honrar a su Santa Patrona

La Virgen de río blanco y Paypaya recibirá mañana en su santuario a miles de fieles de todas partes de la provincia. Los horarios de las misas.

Lunes, 06 de octubre de 2025 12:03

Mañana los jujeños honramos a nuestra Santa Patrona, la Virgen  de Río Blanco y Paypaya quien recibirá a miles de fieles de todas partes de la provincia y seguramente llegaran de otra parte del país a rendir culto a la mamita.

En vísperas de la llegada del 7 de octubre, hoy desde las 21 y hasta la medianoche hay vigilia y Cantata “Rosas a la Madre”. Actuaran el Ballet Municipal de Palpalá, el Ministerio “Sangrado Corazón”, el Ministerio “Cristo Rey” de Perico, la Escuela “Sentires de la Danza”, Elías Ábalos, el Centro Artístico de la profesora Nilda Salvatierra y el Ministerio “Virgen del rosario de Río Blanco”.

Hoy también se hará el cambio de manto a la virgen.

En tanto que mañana, día de la fiesta central y además jornada no laborable en toda la provincia, la peregrinación partirá a las 5 de la mañana hacia el Santuario.

Las misas serán a las 7, 8.30, 12 y 20 horas.

El rosario se rezara a las 6.30 y 19.30.

A partir de las 17 se iniciaría la procesión por las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle, Alvear y Sarmiento para retornar al atrio de la Catedral.

