Violentaron los ingresos de una vivienda y robaron

Una vecina de la ciudad de Perico denunció que sujetos entraron a su casa y le sustrajeron electrodomésticos luego de violentar los ingresos, en el momento en el que no había moradores en el lugar, para después darse a la fuga con las pertenencias.

El ilícito fue advertido días pasados por la noche, luego que la damnificada se retiró alrededor de las 13 de su inmueble del barrio La Nueva Ciudad. Antes de salir para dirigirse a la casa de su madre, de acuerdo a la denuncia, dejó todos los ingresos debidamente asegurados.

Fue entonces que alrededor de las 21.30 la damnificada regresó a su hogar y lo primero que observó fue que la reja de entrada había sido forzada. También notó que la puerta de chapa de la propiedad estaba dañada por un fuerte golpe y entreabierta, lo cual suscitaba sospechas de un ilícito.

Por esa razón, la mujer ingresó de inmediato y notó que del interior faltaban dos televisores, de 32 y 44 pulgadas, además de una garrafa de 10 kilos. Elementos que se encontraban en la habitación de su hijo, la sala comedor y en la cocina de la casa.

Tras constatar el hecho, la víctima se comunicó con la Seccional 21° y de inmediato arribó una comisión que se encargó de verificar lo sucedido.

Luego, alrededor de las 23 los uniformados se comunicaron con el ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que se inicien las actuaciones sumarias de prevención, la constatación de los daños por parte del personal de Criminalística, el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en las cercanías y la entrevista a los vecinos para conocer si fueron testigos del ilícito.