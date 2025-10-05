En "Mardel", Jujuy sumó veintidós medallas de oro

Viaje largo pero feliz. Sin dudas, después de mucho tiempo, Jujuy cierra una final nacional de los Juegos Evita más que positivo por las 22 medallas de oro cosechadas, otras tantas de plata y bronce, y quedando en el sexto lugar del medallero.

En Mar del Plata, la delegación jujeña fue competitiva, en las diferentes disciplinas, tanto las tradicionales como aquellas que no son tantas, pero dieron sorpresa que permite seguir impulsando ese crecimiento y desarrollo. En la última jornada, Santino Silvetti terminó por segundo luego de caer ante el representante de Capital Federal, Gustavo Forti, por puntos en la final de su categoría y de los Evita en general en la cual los jóvenes pudieron mezclar la adrenalina de la competencia y la alegría de pasar unos días en el mar, jugando en la arena. La "Maravilla", tal como apodan al pugilista de la escuela de Villa Jardín de Reyes, selló su participación con la medalla de plata, no era lo que se esperaba, pero sirve de experiencia para el joven jujeño.

Sin dudas, de seguir por este camino, Silvetti que hace muy poco se consagró campeón amateur regional en la vecina provincia de Salta, se va convirtiendo en una de las promesas que tiene el deporte de los puños.

"No se pudo dar el oro, es una frustración, pero debemos sacudirnos, barajar y dar de nuevo, todo suma, fue una linda experiencia más allá de la bronca de no haber podido ganar", subrayó.

El boxeador jujeño reconoció que "soñábamos con ganar la medalla de oro para Jujuy, no se dio, pero estamos conformes con la semana de trabajo y el nivel que tuvimos", sostuvo Santino Silvetti.

Vacaflor regresará con el beach vóley

EN MAR DEL PLATA | VACAFLOR (CON LA PELOTA EN SU PIERNA) HABLÓ DE TODO

Para algunos deportistas fue la primera edición de los Juegos Evita, para otros, se trató de la última, como el caso de Camilo Vacaflor que finalizó su participación ayer con el equipo de vóley, pero el año que viene “volvemos si clasificamos con beach”, anunció.

El jugador de Sociedad Española le contó a diario El Tribuno de Jujuy que pasó una semana “muy linda”, sin embargo reconoció que “en cuanto a lo deportivo, creo que podríamos haber llegado mejor”. Con esto reconoció que no se va muy conforme, ya que “siento que podríamos haber llegado a más, pero tenemos algunos chicos nuevos y, como en la vida, todo es experiencia y aprendizaje”, comentó.

Vacaflor dijo que “hubo un gran nivel de vóley y muy buenos los equipos, pero pudimos dar lo mejor, no alcanzó pero debemos seguir entrenando para crecer, mejorar y poder dar ese salto de calidad que estoy seguro el equipo puede dar”, opinó. No fue la primera vez del jujeño con el equipo de vóley “vine hace dos años”, no obstante sabe que en la modalidad de indoor fueron los últimos. “El año que viene estaré como sub 17, pero ya es beach vóley”. Por último, expresó que “ya veo con quién, con qué compañero, pero sí, voy a intentar llegar, entrenar para poder dar todo como siempre y que el año que viene ya con el vóley de playa podamos aportar una medalla”, culminó Vacaflor.

Felicitaciones del CAI

El equipo femenino de básquet 3x3 tuvo una participación histórica y excepcional en los Juegos Deportivos Nacionales Evita. Las chicas del Club Atlético Independiente se midieron ante 20 equipos de todo el país, superando la fase al jugar con Santa Cruz, Catamarca, Chaco y Río Negro, lo que les permitió clasificar primeras de su zona y ubicarse automáticamente entre las diez mejores.

Si bien la semifinal se les escapó frente a Córdoba, y luego perdieron en un duro partido contra Santa Fe, haber terminado en el cuarto lugar es un verdadero triunfo que quedará grabado en la historia. Este resultado las posiciona con mérito propio entre las cuatro mejores de Argentina. Desde la organización, se acercaron a felicitar a nuestras jugadoras, destacando que “no recuerdan una actuación tan brillante de Jujuy en instancias de semifinales”.

Este logro es la prueba del esfuerzo, la dedicación y el talento de un grupo que lo dio todo en la cancha y representó con altura a Jujuy y el CAI, que felicitó a las jugadores Hadasa Ábalos, Samira Jorge, Fiorella Alvarado Rossi y Josefina Rueda. Y por supuesto, resaltaron a la entrenadora Valeria Cruz por su excelente conducción y trabajo. Su cuarto puesto es una medalla de orgullo para Independiente, afirmaron convencidos.