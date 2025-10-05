Vacaflor regresará con el beach vóley

Para algunos deportistas fue la primera edición de los Juegos Evita, para otros, se trató de la última, como el caso de Camilo Vacaflor que finalizó su participación ayer con el equipo de vóley, pero el año que viene "volvemos si clasificamos con beach", anunció. El jugador de Sociedad Española le contó a diario El Tribuno de Jujuy que pasó una semana "muy linda", sin embargo reconoció que "en cuanto a lo deportivo, creo que podríamos haber llegado mejor". Con esto reconoció que no se va muy conforme, ya que "siento que podríamos haber llegado a más, pero tenemos algunos chicos nuevos y, como en la vida, todo es experiencia y aprendizaje", comentó.

Vacaflor dijo que "hubo un gran nivel de vóley y muy buenos los equipos, pero pudimos dar lo mejor, no alcanzó pero debemos seguir entrenando para crecer, mejorar y poder dar ese salto de calidad que estoy seguro el equipo puede dar", opinó. No fue la primera vez del jujeño con el equipo de vóley "vine hace dos años", no obstante sabe que en la modalidad de indoor fueron los últimos.

"El año que viene estaré como sub 17, pero ya es beach vóley". Por último, expresó que "ya veo con quién, con qué compañero, pero sí, voy a intentar llegar, entrenar para poder dar todo como siempre y que el año que viene ya con el vóley de playa podamos aportar una medalla", culminó Vacaflor.