Tenía pedido de captura vigente y fue detenida tras un operativo

Una mujer de 38 años que era intensamente buscada por hechos de tenencia y distribución de estupefacientes, fue detenido junto a un cómplice tras un llamado anónimo.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró el miércoles pasado en horas de mañana, en un tramo de la calle Huacalera del barrio San José de la ciudad de Palpalá.

En esas circunstancias, los efectivos del sistema de emergencia 911 recibieron un llamado anónimo, dando cuenta que una pareja se encontraba en el citado sector vendiendo pasta base de cocaína.

Una comisión de efectivos de la Seccional 47º y de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 8 de Palpalá se hizo presente en el lugar y logró individualizar a tres personas que intentaron darse a la fuga.

En el palpado correspondiente, los efectivos no hallaron ningún objeto sospechoso entre sus pertenencias, pero por prevención procedieron a identificarlos y cruzar sus datos personales con la base de antecedentes penales.

La consulta de datos en el sistema Ciac reveló que la mujer poseía una orden de pedido de detención activa, con la carátula por los delitos de lesiones "leves y hurto", por un hecho ocurrido el 4 de agosto pasado.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó el traslado de los protagonistas a la sede policial y al Juzgado de Control y Garantías, la detención de la mujer de 38 años.

La mujer quedó alojada en la Comisaría Seccional 47, a disposición del magistrado interviniente, para responder por la causa que registraba. Los otros dos sujetos identificados quedaron en libertad, uno de ellos con medidas restrictivas como prohibición de acercamiento y de salida del país o provincia.