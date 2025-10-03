El mensaje de Lali Espósito a quienes la criticaron por sus gastos lujosos: “Necesitan un abrazo”

Lali Espósito volvió a ser el centro de las críticas de parte del sector libertario por sus recientes declaraciones sobre su economía y cómo decidió utilizar el dinero que ganó a lo largo de los años. Finalmente, la cantante se cansó y utilizó sus redes sociales para responderle a sus “haters” con un contundente mensaje.

En una entrevista con David Broncano para el talk show español La Revuelta, la artista confesó estar muy bien financieramente, producto de su arduo trabajo en los medios desde muy joven, pero que no la ven a ver con “cosas caras” porque simplemente no le nace.

"Soy una argentina nacida y crecida en un barrio bajo, no me sale tener dinero y gastarlo en algo ostentoso", mencionó.

A razón de su comentario, los “trolls” empezaron a difundir fotografías de ella con “artículos de lujo”, desmintiendo sus declaraciones y tildándola de “falsa humilde”.

Lali tomó el guante e hizo frente a la polémica con un largo descargo en sus redes sociales, explicando a que se refería.

“Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan…”, escribió en X, mencionando irónicamente que quienes la criticaron no tiene capacidad para entender sus palabras.

“Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos. Una vez asegurado eso, por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años. Y de que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago. No están ni bien ni mal ninguno de los dos caminos eh!! Son simplemente elecciones. Y la mía siempre fue esa que expreso. Teniendo más o menos guita. Yéndome mejor o peor. Esa es mi visión de las cosas. Pero algunos no se gastan ni en escuchar”, continuó.

Por último, se dirigió a los haters que buscaron “escracharla” al mostrar sus lujos, señalando un odio detrás de las críticas infundadas.

“Entonces pienso, será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás? Será que solo les jode que no piense como ustedes? Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas? Naci donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre. Además de subtítulos necesitan un abrazo...pero esa no es mi tarea”, cerró.