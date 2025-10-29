Desde mañana habrá Feria de las Ofrendas y Flores

Desde mañana y hasta el próximo sábado, de 8 a 22, el Centro Cultural “Manuel Belgrano” (exestación de trenes) será escenario de una nueva edición de la “Feria de las Ofrendas y las Flores”, organizada por la comuna capitalina en conmemoración del Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos, que se celebran el 1 y 2 de noviembre, respectivamente.

Durante las tres jornadas, más de 110 comerciantes de la economía popular ofrecerán a la comunidad una amplia variedad de productos tradicionales para la recordación de los difuntos, como ofrendas, coronas, flores artificiales, empanadillas, chichas de maíz y maní, y confites.

Adrián Montalvo, director de Ferias, señaló que existe una gran expectativa por esta nueva edición del encuentro y remarcó que “hubo una importante demanda de la economía popular; ya tenemos empadronadas a 110 personas que presentaron los requisitos exigidos, como fotocopia del DNI, carnet sanitario y certificado de manipulación de alimentos”.

Asimismo, explicó que “lo que buscamos es que las personas que concurran a adquirir las ofrendas tengan la tranquilidad de que los productos ofrecidos cuentan con las garantías necesarias para su consumo”. En ese sentido, agregó que la feria fue sectorizada y ordenada para facilitar la circulación de los visitantes. “Existe una normativa que establece que cada puesto debe contar con una estructura de 3×3m, lo que permitirá un mejor aprovechamiento del espacio y mayor comodidad para los vecinos”, detalló. Finalmente, Rosa Sáenz, subdirectora, invitó a toda la ciudadanía a acercarse a la exestación de trenes para disfrutar y apoyar esta tradicional feria y a los comerciantes de la economía popular.