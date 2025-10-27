°
27 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Día de los Santos y Fieles Difuntos
tos convulsa
Diego Santilli
Violencia Doméstica
Música
La opinión
devoción
Ciudad Cultural
Pedro Ortíz de Zárate
PRIMERA NACIONAL
Día de los Santos y Fieles Difuntos
tos convulsa
Diego Santilli
Violencia Doméstica
Música
La opinión
devoción
Ciudad Cultural
Pedro Ortíz de Zárate
PRIMERA NACIONAL

DÓLAR OFICIAL

$1460.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1465.00

3884873397
PUBLICIDAD
Pedro Ortiz de Zárate

Encuentro de sacerdotes en el día del beato jujeño

Los padres René, Aldo y Marcelo contaron su experiencia en el Zenta.

Lunes, 27 de octubre de 2025 23:21
EN ELSEMINARIO | LOS SACERDOTES JUJEÑOS DURANTE EL ENCUENTRO POR EL BEATO PEDRO ORTÍZ DE ZÁRATE.

En el Seminario "Pedro Ortíz de Zárate" ayer, 27 de octubre, se celebró la memoria del primer beato jujeño y de los mártires del Zenta. El encuentro de sacerdotes comenzó con una exposición a cargo de los sacerdotes René Ruiz, Aldo Oña y Marcelo Yucra, quienes contaron su experiencia en el camino de los mártires, puesto que recientemente recorrieron la ruta del Zenta.

El padre René destacó la misionalidad y la sinodalidad del emprendimiento de Pedro Ortíz de Zárate, Solinas y la comunidad misionera que los acompañaba .

Se trabajó luego en grupos para discernir qué les dice esta experiencia misionera a los sacerdotes y a la comunidad diocesana de Jujuy que hoy trabajan con espíritu misionero.

La reunión sacerdotal, muy rica y alegre, culminó con la santa misa concelebrada y presidida por el obispo monseñor Daniel Fernández, quien exhortó a los presbíteros a ser como el beato jujeño, ensanchando las fronteras de la evangelización.

Finalmente tras la Eucaristía los sacerdotes, junto con los seminaristas, compartieron un rico almuerzo fraterno.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD