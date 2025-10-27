Encuentro de sacerdotes en el día del beato jujeño

En el Seminario "Pedro Ortíz de Zárate" ayer, 27 de octubre, se celebró la memoria del primer beato jujeño y de los mártires del Zenta. El encuentro de sacerdotes comenzó con una exposición a cargo de los sacerdotes René Ruiz, Aldo Oña y Marcelo Yucra, quienes contaron su experiencia en el camino de los mártires, puesto que recientemente recorrieron la ruta del Zenta.

El padre René destacó la misionalidad y la sinodalidad del emprendimiento de Pedro Ortíz de Zárate, Solinas y la comunidad misionera que los acompañaba .

Se trabajó luego en grupos para discernir qué les dice esta experiencia misionera a los sacerdotes y a la comunidad diocesana de Jujuy que hoy trabajan con espíritu misionero.

La reunión sacerdotal, muy rica y alegre, culminó con la santa misa concelebrada y presidida por el obispo monseñor Daniel Fernández, quien exhortó a los presbíteros a ser como el beato jujeño, ensanchando las fronteras de la evangelización.

Finalmente tras la Eucaristía los sacerdotes, junto con los seminaristas, compartieron un rico almuerzo fraterno.