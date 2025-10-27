Peregrinación del gauchaje jujeño al Santuario de Río Blanco

La Asociación Gaucha Jujeña Éxodo Jujeño informó que este sábado 1 de noviembre se realizará una nueva edición de la tradicional peregrinación a caballo al Santuario de Río Blanco y Paypaya, en honor a la Virgen patrona de Jujuy.

El presidente de la Asociación Gaucha Jujeña, Edgar Gallo Mendoza en dialogo con nuestro medio comentó que se trata de la vigesima sexta edición, recordando que hace 26 años iniciaba la peregrinación del gauchaje con la bendición del padre Palentini, padre Artacho y padre Ruíz. Y desde entonces se realiza cada año en el mes de noviembre, extendiendo la invitación para todo el gauchaje que desee participar.

La concentración será a las 8:30 de la mañana frente a la Catedral donde los jinetes se reunirán para recibir la bendición antes de iniciar la marcha. A las 9:00 horas comenzará el recorrido hacia el santuario, en una jornada que combina fe, devoción y tradición gaucha.

Cada año, cientos de hombres y mujeres de a caballo participan de esta manifestación religiosa para honrar a la Virgen de Río Blanco y Paypaya, patrona de Jujuy.