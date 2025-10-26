Santiago Hamud: “es un día especial, ejercer este derecho es fundamental”

El candidato a diputado nacional por el frente Primero Jujuy Avanza, Santiago Hamud, emitió su voto en horas de la mañana y dialogó con El Tribuno de Jujuy, donde destacó la importancia de participar activamente en cada jornada electoral.



“Cada vez que hay una votación, es un día especial para mí. Me gusta ejercer este derecho tan importante”, expresó Hamud tras sufragar. Contó además que tuvo un pequeño contratiempo al momento de presentarse en la mesa. “Tuve un inconveniente porque había traído un ejemplar anterior del documento. Por eso es muy importante que nos fijemos bien antes de venir a la escuela y traer el último ejemplar”, recomendó.



El dirigente instó a la ciudadanía a reflexionar sobre el valor del voto. “Le digo a todos los vecinos que piensen y elijan qué es lo que quieren para este país. En otros lugares del mundo hay personas que dan la vida por tener esta posibilidad que nosotros tenemos. Es lindo esto porque es fruto de la democracia”, remarcó.



En cuanto al nuevo sistema de Boleta Única de Papel, Hamud lo calificó como “novedoso” y valoró su implementación. “Esperemos que los adultos mayores no tengan confusiones. A pesar de esto, hay mucha concurrencia, por lo menos en la mesa que me tocó. Esperemos que todo marche bien”, comentó.



Respecto al nivel de participación, señaló que, si bien no contaba con datos oficiales, observó una buena afluencia en los establecimientos. “No estoy al tanto de los porcentajes, pero se vieron filas largas para votar. Lo que sí, con este sistema es más fácil hacerlo”, sostuvo.



Finalmente, adelantó que esperará los resultados junto a su equipo en la sede central del frente, ubicada en calle Salta, entre Senador Pérez y Ramírez de Velazco, donde seguirán el escrutinio y evaluarán el desarrollo de la jornada electoral.