26 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Daniela Vélez
Daniela Vélez

DÓLAR OFICIAL

$1515.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1525.00

Elecciones 2025

Daniela Vélez: “Voten a conciencia, porque es un derecho”

Domingo, 26 de octubre de 2025 13:21

La Diputada provincial del partido justicialista, Daniela Vélez, emitió su voto a horas tempranas de la mañana en colegio Los Lapachos.

Destacó que como siempre le gusta ir a votar temprano para poder continuar su jornada con los compañeros y visitando a las sedes del interior.

El mensaje para los ciudadanos fue, “voten a conciencia, porque es un derecho”.

Y agregó, “Votando por primera vez con el sistema de boleta única (BUP), es lo que garantiza una igualdad de condiciones para todo aquel que quiera competir en la contienda electoral”.

Por ultimo menciono que finalizara su jornada de domingo visitando y recorriendo el interior de la provincia, y remarco estar contenta con esta nueva jornada electoral.

Temas de la nota

