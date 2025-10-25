"Noche encantada" Por alumnas de la Escuela "Norma Fontenla" en el Mitre

La Escuela Superior de danza “Norma Fontenla” y las alumnas de 3er año de Danza Clásica, presentaran esta tarde, un especial espectáculo de baile, titulado “Noche encantada”.

La puesta será a las 18, en la sala mayor del teatro mitre (Alvear 1009), con esta obra de ballet, fruto del trabajo del ciclo 2025 en la institución de educación artística.

“Noche encantada” es una obra que invita a sumergirse en un universo donde la danza clásica revela la magia oculta de la oscuridad. Esta pieza explora la belleza de la noche, sus sombras y sus luces, y como en ese escenario la gracia y el movimiento pueden contar historias llenas emoción y misterios.

A través de la técnica depurada y expresividad del ballet, buscamos capturar la esencia del encanto nocturno, ese momento en el que el tiempo se detiene y el arte se convierte en hechizo.

Las alumnas y bailarinas de esta manera cumplen con una parte de la curricula, presentando esta, que es la obra artística final de la catedra Practica Artística III: Proyecto Final, titulada, “Noche encantada”.

El evento contara con la participación especial de invitados de los estudios de danza Ballet Dance Estudio y Soul Dance.

El espectáculo reunirá en el escenario a 108 artistas, quienes competirán una propuesta llena de talento, creatividad y dedicación, que el público jujeño podrá disfrutar en el coliseo jujeño.